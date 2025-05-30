Расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 31 мая и 1 июня

31 мая и 1 июня для ремонтных путевых работ на станции Люберцы будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В эти дни с 0:30 до 10:30 будут закрыты участки 1 пути станции Люберцы и 1 пути перегона Люберцы — Быково (из Москвы). Поезда здесь проследуют в реверсивном режиме по пути «На Москву/на Зеленоград-Крюково». На станции Люберцы посадка и высадка пассажиров будет проходить в обычном порядке, на станции Панки и на участке Панки — Быково платформа будет изменена. На станции Быково поезда будут прибывать и отправляться с 5 пути.

Часть поездов МЦД будет выведена из расписания. По станции Митьково интервал движения поездов увеличится до 30 минут. Последние поезда в сторону Ипподрома отправятся в 00:23, в сторону Зеленограда-Крюково — в 00:32.

На Казанском направлении основные изменения коснутся участка Люберцы — Ипподром. Интервалы движения здесь увеличатся до 1 часа.

Для проезда доступны поезда, следующие по 3 и 4 путям.

Часть поездов дальнего пригорода проследует измененным расписанием и маршрутом. Поезда дальнего пригорода из Москвы — от Люберец до Ипподрома по 3 главному пути без остановок на станциях Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская, Ипподром.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.