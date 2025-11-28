Расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 29–30 ноября

29–30 ноября для ремонтных путевых работ на Казанском вокзале будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время будут закрыты 3 и 4 главные пути на вокзале.

На Казанском направлении:

С начала движения до 7:30 29 ноября не будет движения по диаметру. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего пригорода от/до вокзала, станций Быково, Перово, Выхино, Люберцы-1.

Часть электропоездов проследует от/до станции Перово, Быково, Люберцы-1. Интервал движения частично увеличится до 30 минут.

С 7:30 до 12:30 29 ноября интервалы движения частично увеличатся до 10-15 минут. Поезда будут курсировать до вокзала и на диаметр.

С 12:30 до 17:30 поезда не будут прибывать и отправляться с Казанского вокзала. Поезда будут курсировать только по диаметру с интервалом 10 минут.

С 17:30 29 ноября и до конца воскресенья интервалы движения будут частично увеличены до 10-15 минут, поезда будут курсировать до вокзала и на диаметр.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.