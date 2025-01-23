Расписание движения поездов Ленинградского направления изменится в феврале

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД с 3 по 28 февраля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва — Клин — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь будет отменена на всему маршруту следования.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.