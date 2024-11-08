Расписание движения поездов Ленинградского направления изменится с 11 ноября

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В связи с проведением ремонтно-путевых работ по станции Подсолнечная Октябрьской ЖД с 11 по 13 ноября и 15 ноября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва и Тверь — Лихославль — Тверь будет отменена на всем маршруте, часть — проследует с отменой остановок.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.