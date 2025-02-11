Расписание автобусов в Шатуре подстраивают под график движения электропоездов

По обращениям жителей администрация Шатуры совместно с филиалом компании «Мострансавто» изменили время отправления некоторых автобусных маршрутов. Теперь жители села Дмитровский Погост смогут быстрее добраться до дома после поездки из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для того, чтобы пассажиры успели пересесть с электропоезда на автобус и продолжить путь без задержек изменили время отправления автобуса № 27. Об этом ранее сообщил руководитель Дмитровского территориально управления Виктор Макаров. Автобус № 27, следующий по маршруту Шатура — Дмитровский Погост, отправляется от автостанции на пять минут позже — в 19:35 вместо 19:30.

«Эти пять минут очень помогают! Как раз успеваю дойти до автобуса. И не придется тратить время на ожидание следующего. После долгой поездки скорее хочется добраться домой», — поделился житель Николай.

С 20 февраля изменится и время отправления автобуса № 8, который следует по городскому маршруту от автостанции до мкр. Керва. Пассажиры вечернего электропоезда из Москвы смогут успеть на автобус и добраться до дома быстрее. По рабочим дням автобус № 8 «Автостанция-проспект Борзова-мкр.Керва» будет отправляться от автостанции в 23:30 вместо 23:20.

Нововведение направлено на оптимизацию транспортного обслуживания и улучшение качества взаимодействия между различными видами транспорта на территории муниципалитета.

В ноябре 2024 года по обращениям жителям изменили график отправления автобуса по маршруту № 32. Дневной рейс в поселок Мишеронский от автостанции Шатура отправляется в 14:30 вместо 14:25. И обратно следует на пять минут позже. Жители поселка смогут выехать в Шатуру в 15:25 вместо 15:20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.