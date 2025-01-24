Расписание автобусов скачали около 1,6 млн раз в рамках подмосковного проекта

В рамках проекта «Мострансавто» «Скачай, не срывай» жители и гости Московской области скачали расписания движения автобусов с сайта предприятия около 1,6 млн раз с момента запуска акции в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Опция доступна на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Актуальный график движения автобусов также можно получить в чат-боте «Мострансавто» в Telegram. Аналогичную информацию предоставит и виртуальный помощник на единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

Чтобы скачать нужное расписание на телефон или распечатать именно с сайта, необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки. Пользователи получают график движения в привычном дизайне, каким видят его на остановочных пунктах. Также на сайте пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.

АО «Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Сегодня предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов, в автопарке компании больше 6 тысяч автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.