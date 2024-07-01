Расписание автобусов на маршруте № 377 изменилось в Солнечногорске

В Солнечногорске по просьбам жителей в рамках действующего маршрута № 377 «Хоругвино (Городок) — Зеленоград (ст. Крюково)» изменили расписание движения автобусов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Рейс из Зеленограда в 18:15 перенесен на 18:20. Также в расписание добавлены два рейса из Зеленограда до Хоругвино в вечернее время: 19:40 и 21:20.

Для повышения комфорта пассажиров на маршрут добавлены два новых автобуса, таким образом на маршруте работают 4 транспортных средства. Первый рейс отправляется от Майдарово в 5:25, а последний рейс от Крюково в 22:30.

Зафиксировать проезд можно с помощью социальной карты Московской области. Оплатить проезд можно с помощью социальной карты Московской области, банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.