Ранняя регистрация и дисциплина: как попасть в самолет, несмотря на овербукинг

Партнер юридической компании «Правый берег», адвокат Антон Никулин заявил, что риски овербукинга, когда пассажиру могут отказать в посадке в самолет прямо в аэропорту, существуют всегда, но их можно компенсировать через суд. Кроме того, по его словам, существует несколько способов себя обезопасить, сообщает «Секрет фирмы» .

«В случае, если не удалось получить подтверждение отказа в перевозке ни от авиакомпании, ни от аэропорта, необходимо зафиксировать происходящее с помощью видео- или аудиозаписи», — отметил юрист.

По его словам, также стоит найти других людей, пострадавших от овербукинга, и объединиться с ними.

Среди способов обезопасить себя Никулин выделил элементарную дисциплину, то есть необходимость приехать в аэропорт вовремя или как можно раньше, регистрацию через интернет и автоматическую, если такая доступна.

Если пассажир все же не попал на свой рейс, авиакомпания, по закону, обязана полностью компенсировать убытки, заключил адвокат.