Рафик Загрутдинов рассказал, когда будут готовы строящиеся в Москве мосты

Депстрой Москвы: шесть автомостов сдадут в эксплуатацию в 2024–2027 годах

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в интервью «Российской газете» рассказал, что сейчас в столице строят шесть мостов для автомобилей. По его словам, каждая из этих переправ будет готова до 2027 года.

Загрутдинов считает, что раньше всех могут сдать мост через Москву-реку, который раскинется между Филевским парком и районом Хорошево-Мневники. Переправу возводят в створе улицы Мясищева.

По словам главы городского Депстроя, по этому мосту москвичам будет удобно доезжать к станции метрополитена «Мневники» Большой кольцевой линии.

«Там же, по соседству, строится еще один мост — вблизи улицы Новозаводской», — отметил Загрутдинов, добавив, что на этой переправе также сделают пешеходные тротуары.

В департаменте обратили внимание на «необычную вантовую схему» моста у Новозаводской — по словам Загрутдинова, у объекта будет несущий элемент в виде треугольного «паруса», длина которого превысит 130 метров. Такая форма придаст переправе оригинальный вид, отметил начальник Депстроя Москвы.

Также власти хотят построить два моста через реку Раменка, когда будет продолжена улица Мосфильмовская. Кроме того, сейчас возводится мост через Битцу — он готов примерно на 90%, и одна переправа через Москву-реку у Берегового проезда.