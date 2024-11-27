Ради безопасности: автоэксперт рассказал о новой системе регистрации на дорогах

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Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что введение нового порядка регистрации автомобилей МВД — это значимый шаг в сфере, он стремится к безопасности и упрощению процесса регистрации машин, сообщает АБН24 .

«Использование цифровых технологий и онлайн-сервисов может сделать процессы более открытыми и доступными», — сказал эксперт.

По его словам, более современные процедуры регистрации позволят повысить прозрачность и снизить коррупционные риски.

Новые нормы учитывают рост числа автомобилей и электромобилей в России, а также позволяют предотвратить мошенничество, угон и другие преступления, отметил эксперт.

Теперь граждане смогут регистрировать автомобили через интернет-порталы: это значительно упростит взаимодействие с госорганами, уменьшится перечень необходимых документов, перед визитом на регистрацию можно будет пройти предварительную проверку, заключил Попов.