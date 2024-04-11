Работы по содержанию дорог провели в шести городских округах Подмосковья

Работы были проделаны в шести муниципалитетах региона.

Дорожные службы заменили поврежденный дорожный знак в Серпухове на ул. Звездной и в Истре на ул. Московской, провели ремонт неисправного светофора в Люберцах на Зенинском шоссе, восстановили работу освещения в Раменском городском округе в деревня Агашкино, устранили сильное подтопление в Солнечногорске в посёлке Жилино, провели ямочный ремонт покрытия в Долгопрудном на проспекте Пацаева.

Работы по восстановлению или замене объектов дорожной инфраструктуры проводятся в короткие сроки, так как они напрямую влияет на безопасность дорожного движения и помогают водителям ориентироваться на дороге. Отметим, что специалисты Мосавтодора в рамках содержания дорог восстанавливают работу освещения, ремонтируют светофоры, следят за нормативным состоянием остановочных павильонов и ограждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об открытии четырех разноуровневых пешеходных перехода. Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».



«До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — заявил губернатор.