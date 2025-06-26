Работы по реконструкции пешеходной зоны вдоль в Ступине проинспектировал глава округа

В городском округе Ступино уделяется приоритетное внимание созданию комфортной и безопасной городской среды. Сейчас в городе активно идут работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль улицы Андропова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами проинспектировал ход работ.

Подрядной организацией выполнены работы по демонтажу, прокладке кабелей освещения, устройству подстилающих слоев из песка и щебня, приступили к укладке плиточного основания. Во время обхода глава округа обратил внимание на необходимость создания водоотвода на протяжении пешеходной зоны и дал поручение обеспечить безопасное и качественное решение на этом участке.

«Продолжаем благоустройство центральной части города. Выполнение работ контролируем. Важно, чтобы результат был не только своевременным, но и качественным, — - отметил Сергей Мужальских. — В округе продолжаем модернизацию дворовых территорий, установку современных детских игровых комплексов и площадок воркаут, ямочный ремонт, обновление общественных пространств».

Работы ведутся параллельно с благоустройством другой пешеходной зоной, которая находится на улице Пушкина, возле школы искусств. Плановая дата завершения работ — 10 августа.

Напомним, за благоустройство пешеходной зоны на улице Андропова проголосовало 9038 ступинцев. Всего во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» от муниципалитета принял участие 10 561 житель

Пешеходная зона находится в центре города. Ее площадь — 3064,4 кв. м. На территории объекта планируется провести замену твердых покрытий, установить малые архитектурные формы, наружное освещение, а также выполнить газонное озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.