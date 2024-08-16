Работы по эксплуатации лесных дорог Подмосковья выполняются в плановом режиме

Для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки на территории всех подмосковных лесничеств с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова проводятся противопожарные мероприятия. Главная их цель — предотвращение возгораний, недопущение распространения огня на большие площади и создание условий для эффективного патрулирования лесного фонда и тушения пожаров в лесах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Государственным заданием в текущем году в лесах региона предусмотрено проведение комплекса мероприятий по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Общий объем работ составляет 284,9 км. На сегодняшний день силами подведомственного комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз» очищено, обустроено и отремонтировано более 200 км», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работы проводятся в соответствии с основными требованиями технического задания в сроки, предусмотренных календарным планом-графиком.

В соответствии с графиком работы ведутся практически во всех лесничествах Подмосковья. В четырех филиалах ГКУ МО «Мособллес»: Звенигородском, Подольском, Сергиево-Посадском и филиале «Русский лес» мероприятия по эксплуатации лесных дорог выполнены на 100%.

При проведении работ по эксплуатации лесных дорог осуществляется планировка и выравнивание земляного полотна с соблюдением определенных параметров: ширина проезжей части должна составлять не менее 3 метров, а ширина обочин — не менее 0,75 м с каждой стороны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.