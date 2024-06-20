Работу новых автобусов на линиях проверил глава Ленинского округа

В подмосковный Ленинский городской округ переданы 10 новых автобусов, которые уже курсируют на маршрутах № 367ПШ «Пригородное шоссе — м. Домодедовская» и № 367П «ЖК Пригород Лесное — м. Домодедовская». Работу одного из 10 новых автобусов проверил глава округа Станислав Каторов, сообщила пресс-служба администрации городского округа образования.

«Сегодня вместе с жителями проверили работу нового автобуса на маршруте № 367ПШ „Пригородное шоссе — м. Домодедовская“. Во время поездки обратили внимание на содержание автобуса, работу валидаторов, установленных при входе в салон, а также работают ли кондиционеры. Нарушений в ходе проверки не выявили», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что 10 новых автобусов запустить по маршрутам № 367 ПШ и № 471 удалось благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«При поддержке Андрея Юрьевича Воробьева и регионального правительства в нашем округе продолжается работа по увеличению подвижного состава общественного транспорта и набору водителей. Запрос на увеличение автобусов именно большого класса на территории нашего округа остается все еще высоким. До конца года планируем получить ещё 25 единиц пассажирского транспорта», — сказал Каторов.

Поставленные автобусы в Ленинский городской округ оборудованы новейшими технологиями для повышения безопасности и комфорта. В них установлены системы контроля дорожной безопасности, эргономичные кресла и просторные салоны. Всего в автопарк АО «Мострансавто» на сегодняшний день поставлено было 54 новых автобуса ЛиАЗ 5292, из которых 10 были отправлены на маршруты в Ленинском городском округе. В 2024 году «Мострансавто» получит ещё 296 новейших автобусов большого класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.