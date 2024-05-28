Работу линий освещения восстановили на дорогах в 8 округах Подмосковья

В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» выявили проблемные участки линий наружного освещения. Специалисты оперативно приняли меры по восстановлению работоспособности дорожного освещения в 8 городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Например, работы провели на 84 км Каширского шоссе в Ступине, ул. Железнодорожной в Серебряных Прудах, ул. Мира в г. Высоковске, ул. Ефремова в Наро-Фоминске, Носовихинском шоссе в Балашихе, Новом шоссе в Долгопрудном и на дорогах в деревнях Мухино в Луховицах и Лукино в Серпухове.

В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, дорожных знаков и светофоров, также приводят в порядок ограждения, линии освещения и проводят ямочный ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.