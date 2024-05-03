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Работу 4 маршрутов общественного транспорта продлят в Люберцах в пасхальную ночь

В пасхальную ночь в городском округе Люберцы продлят до 3:00 ночи работу четырех маршрутов общественного транспорта, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В пасхальную ночь, с 4 на 5 мая, в городском округе Люберцы для обеспечения комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей округа к храмам и церквям будет продлена работа четырех маршрутов общественного транспорта до 3:00 часов ночи», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что изменения коснутся маршрутов: № 323, 346, 453 и 20.

В 2024 году главный христианский праздник, Пасха, празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.