Работа над программой по ремонту дорог в округе Луховицы выполнена на 50%

В горокруге Луховицы продолжается ремонт дорог муниципального значения. На этот год в программу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вошли 16 объектов. Работа над планом достигла половины – 8 дорог сделаны, еще столько же предстоит сделать, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По городу Луховицы в асфальте подрядчики обновили участки проезжей части по второму Новому и пятому проездам, между улицами Пушкина и Луговая. Также заасфальтированы дороги по улицам Троицкая в селе Дединово, Садовая в поселке Красная Пойма, Большая площадь в поселке Белоомут, от улицы Новой в селе Матыра и до деревни Новоходыкино. Еще подрядчики щебнем отсыпали участок от дома 22 по улице Троицкой до участка 37 на Садовой в селе Дединово», – сказал заместитель главы муниципального округа Луховицы Андрей Королев.

В программе на этот год остались 8 дорог.

Асфабельтон:

село Григорьевское, улица Блохина, к школе;

село Алпатьево, дорога к МКД.

Щебень:

село Григорьевское, улица Угол;

деревня Курово, от дома 63 до магазина;

поселок Белоомут, улица Театральная;

город Луховицы, микрорайон Молодежный-3, улица Радужная;

город Луховицы, улица Соловьиная.

Дорога в селе Подлесная Слобода будет сделана частично в асфальте, частично в щебне.

Работы по ремонту дорог в округе Луховицы завершатся не позднее октября.

Дополнительно будет капитально отремонтирована двухкилометровая дорога на улице Луговой в Луховицах. Работы там уже ведутся. Мост через реку Малявку в Луховицах обновят и укрепят к зиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.