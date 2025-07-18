Работа над программой по ремонту дорог в округе Луховицы выполнена на 50%
Фото - © Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы
В горокруге Луховицы продолжается ремонт дорог муниципального значения. На этот год в программу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области вошли 16 объектов. Работа над планом достигла половины – 8 дорог сделаны, еще столько же предстоит сделать, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По городу Луховицы в асфальте подрядчики обновили участки проезжей части по второму Новому и пятому проездам, между улицами Пушкина и Луговая. Также заасфальтированы дороги по улицам Троицкая в селе Дединово, Садовая в поселке Красная Пойма, Большая площадь в поселке Белоомут, от улицы Новой в селе Матыра и до деревни Новоходыкино. Еще подрядчики щебнем отсыпали участок от дома 22 по улице Троицкой до участка 37 на Садовой в селе Дединово», – сказал заместитель главы муниципального округа Луховицы Андрей Королев.
В программе на этот год остались 8 дорог.
Асфабельтон:
- село Григорьевское, улица Блохина, к школе;
- село Алпатьево, дорога к МКД.
Щебень:
- село Григорьевское, улица Угол;
- деревня Курово, от дома 63 до магазина;
- поселок Белоомут, улица Театральная;
- город Луховицы, микрорайон Молодежный-3, улица Радужная;
- город Луховицы, улица Соловьиная.
Дорога в селе Подлесная Слобода будет сделана частично в асфальте, частично в щебне.
Работы по ремонту дорог в округе Луховицы завершатся не позднее октября.
Дополнительно будет капитально отремонтирована двухкилометровая дорога на улице Луговой в Луховицах. Работы там уже ведутся. Мост через реку Малявку в Луховицах обновят и укрепят к зиме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.