Рабочие в Москве приводят в порядок участок МКАД

В восточной части Москвы ведутся работы по улучшению состояния Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и прилегающей дорожной инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

На первом этапе проекта, охватывающем более пяти километров дорог, запланированы масштабные изменения. Специалисты проведут в том числе реконструкцию съездов, полос для ускорения, дублирующих проездов и остановочных площадок в зоне пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы.

Также на участке уже создается прямое соединение для съезда и выезда между МКАД и улицей Сталеваров.

По словам Собянина, в рамках реализации проекта предусмотрена реконструкция существующего подземного и возведение нового надземного пешеходных переходов через МКАД на участке от 1-го до 2-го километра. Также осуществляется соединение Косинской улицы с Реутовской улицей. В дальнейшем будет произведена замена дорожных знаков, навигационных указателей и нанесение свежей разметки.

Кроме того, будут установлены современные остановочные павильоны для общественного транспорта и обустроены пешеходные тротуары. Окончание всех работ запланировано на 2026 год.

В рамках второго этапа будет построено еще 2,5 км дорог, в данный момент идет стадия разработки проектной документации.

Для жителей московских районов Новокосино, Вешняки, Ивановское, Косино-Ухтомский и города Реутов в Московской области станет доступно больше удобных путей передвижения.

«Московская кольцевая автодорога — одна из важнейших и старейших городских магистралей. Мы продолжаем ее модернизацию. В прошлом году завершили проект реконструкции и строительства 22 развязок МКАД», — написал Собянин.

