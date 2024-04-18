Рабочие приступили ко второму этапу капремонта на путепроводе в Воскресенске

В Воскресенске дорожные службы приступили к работам второй очереди капитального ремонта путепровода через ж/д пути на ул. Федотовской в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Первый этап завершили в конце прошлого года, где полностью заменили мостовое полотно на первой части путепровода, включая гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, построили новые тротуары, выполнили замену опорных частей и уложили новое дорожное полотно на подходах», — напомнили в ведомстве.

В рамках второго этапа на путепроводе также полностью заменят дорожное полотно на другой половине, выполнят монтаж деформационных швов и устройство гидроизоляции, обустроят новые тротуары, заменят перильные и барьерные ограждения, построят новые лестничные сходы и отремонтируют опоры и балки пролетных строений.

«На время проведения работ на путепроводе введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Полностью завершить работы планируется в ноябре 2024 года», — добавили в Минтрансе Подмосковья.

Путепровод на ул. Федотовской имеет большую социальную и транспортную значимость — он связывает центр Воскресенска с микрорайонами и небольшими населенными пунктами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.