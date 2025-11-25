Рабочие приступили к устройству тротуаров на северном подъезде к Лобне

На строящемся Северном подъезде к городу Лобне приступили к устройству тротуаров. На 550-метровом участке уже завершили асфальтирование, продолжается нанесение разметки и установка дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строительная готовность дороги составляет 75%. Сейчас строители приступили к устройству тротуаров: уже смонтирован бортовой камень и начаты работы по устройству дорожной одежды. Одновременно продолжается возведение шумозащитных экранов и отделка бетонных конструкций», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорога обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть Лобни, в частности к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и ул. Киово.

В соответствии с проектом, участок строительства определен от съезда с путепровода через ж/д в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная полянка». На новом участке дороги построят две полосы движения и пешеходные зоны.

В Лобне также ведется реконструкция 1,5 километрового участка на ул. Гагарина. Это также позволит вывести транзит из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни. Завершить работы здесь также планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.