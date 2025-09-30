Рабочие начали устройство дорожной одежды на Северном подъезде к Лобне

Строители приступили к устройству дорожной одежды Северного подъезда к Лобне, который пройдет вдоль железной дороги от Северного обхода в сторону мкр. Восточный. Строительная готовность объекта составляет 36%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Открыть рабочее движение по дороге мы планируем до конца 2025 года. Здесь уже завершены ключевые подготовительные этапы, построена водопропускная труба. На завершающей стадии находится строительство ливневой канализации. Северный подъезд освободит Лобню от транзитного транспорта, направив его сразу на Северный обход города», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также на стройплощадке ведется устройство дорожной одежды, тротуаров, установка бортового камня, укрепление кюветов и откосов, укладка дренажных труб.

Дорога длиной 550 метров обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть Лобни, в частности к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», ЖК «Восточный», а также проезд к зоне отдыха «Парк Киово» и ул. Киово.

В соответствии с проектом, участок строительства определен от съезда с путепровода через ж/д в составе Северного обхода Лобни до ул. Лесной в СНТ «Лесная полянка». На новом участке дороги построят две полосы движения и пешеходные зоны.

В Лобне также ведется реконструкция 1,5 километрового участка на ул. Гагарина. Это также позволит вывести транзит из города. Грузоперевозки будут осуществляться через Северный обход без возможности заезда на ул. Батарейную и Букинское шоссе, что улучшит транспортную ситуацию на внутренней улично-дорожной сети Лобни. Завершить работы здесь также планируется до конца года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.