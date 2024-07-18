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Рабочие капитально отремонтируют автодорогу в Королеве в 2025 году

В городском округе Королев в следующем году будет капитально отремонтирована автодорога. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от ул. Водопроводная аллея до ул. Калининградская городского округа Королев», — сообщает пресс-служба ведомства.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от ул. Водопроводная аллея до ул. Калининградская городского округа Королев Московской области.

В рамках проведения работ в 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу протяженностью 5 750 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.