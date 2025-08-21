QR-коды с прогнозом прибытия транспорта есть почти на 13 тыс остановках Москвы

На столичных улицах установлено почти 13 тыс. остановок наземного транспорта, на которых пассажиры всегда могут узнать прогноз прибытия автобусов и электробусов, а еще актуальное расписание маршрутов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на остановках без павильонов в мегаполисе также были установлены специальные флаги и трафареты с QR-кодами. На сегодняшний день в столице около 2 тыс. подобных остановок.

Как отметил заммэра, на новых остановках QR-код находится на специальном лайтбоксе, на остановочных флагах — в нижней части. На старых остановках код размещен в верхней части трафарета вместе со списком маршрутов.

«Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. В том числе развиваем инфраструктуру: производим и устанавливаем новые остановочные павильоны, размещаем плакаты с QR-кодами и важной информацией», — сказал вице-мэр.

Ликсутов добавил, что программа обновления московских остановок стартовала в 2015 году. На сегодняшний день в мегаполисе осталось менее 8% устаревших павильонов.