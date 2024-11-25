Путров: предприниматели могут купить 39 машино-мест на северо-востоке Москвы

В СВАО на аукцион выставлены машино-места на многоуровневых и подземных парковках. Они располагаются в шаговой доступности от метро, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Желающие смогут купить у города машино-места на подземных паркингах в районах Северный, Бабушкинский, Южное Медведково и Марьина Роща. На продажу размещено 39 объектов площадью от 9 до 25 кв. м», — отметил Пуртов.

Он добавил, что, в зависимости от лота, итоги торгов подведут с 12 декабря по 23 января.

25 машино-мест находятся на подземной парковке по адресу: проезд Дежнева, д. 30, к. 3. Еще 7 мест располагаются по адресу: 1-й Стрелецкий проезд, д. 18. В подвальном помещении жилого дома доступны еще 6 лотов, которые располагаются по адресу: улица Искры, д. 1. Парковочное место площадью 24,9 кв. м находится на многоуровневом паркинге по адресу: Долгопрудненское шоссе, д. 8.

Заявочные кампании, в зависимости от лота, завершатся с 3 декабря по 9 января. Для участия в аукционе необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

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