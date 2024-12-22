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Путин: в РФ нужно активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами

В России планируют модернизировать не менее 75 аэропортов, об этом заявил президент страны Владимир Путин, отмечая, что нужно активнее наращивать авиасообщение между регионами, пишет РИА Новости .

По словам Путина, в ближайшие шесть лет в стране модернизируют не менее 75 аэропортов. На ремонты воздушных гаваней за вышеуказанный период планируют потратить 250 млрд рублей. Эту сумму выделят из федерального бюджета.

Путин считает, что в России нужно активнее наращивать прямое авиасообщение между субъектами нашей большой страны.

Российский лидер подчеркнул, что уже неоднократно говорил о важности улучшения пассажирских перевозок внутри страны воздушным способом.