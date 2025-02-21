Путин поручил расширить дороги вокруг Азовского моря до четырех полос
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До 2030 года ожидается масштабная реконструкция дорожной сети вокруг Азовского моря. По распоряжению президента России Владимира Путина, проезжую часть расширят до четырех полос, об этом сообщает Кремль.
Согласно опубликованному документу, российское правительство совместно с региональными властями Крыма и Севастополя должно реализовать проект по расширению до четырех полос дороги вокруг Азовского моря.
Новая инициатива является продолжением ранее принятых решений по развитию транспортной инфраструктуры в прибрежных зонах Черного и Азовского морей. Существующие автомагистрали будут не только приведены в соответствие с нормативными требованиями, но и расширены до четырех полос. Это позволит создать современную кольцевую автодорогу вокруг всего Азовского моря, значительно улучшив транспортную доступность региона.
Глава правительства России Михаил Мишустин совместно с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым и севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым должны представить президенту страны отчетный доклад. Срок исполнения данного поручения установлен до начала февраля 2026 года.