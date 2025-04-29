Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название «Сталинград»

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Ветераны Волгоградской области обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о переименовании волгоградского аэропорта к историческому наименованию «Сталинград». Глава государства поддержал эту идею, пишет РБК .

Путин положительно оценил предложение о том, чтобы аэропорт в Волгоградской области носил историческое название «Сталинград».

Просьбу ветеранов Путину передал губернатор региона Андрей Бочаров.

Глава государства подчеркнул, что слова ветеранов для него закон, поэтому, как только вернется в Москву из рабочей поездки, подпишет соответствующие документы.