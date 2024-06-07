Путин: основным проектом для РФ является развитие полигона восточных железных дорог

Один из основных для России проектов сегодня является развитие полигона восточных железных дорог, сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин.

«Очевидно, что освоение новых рынков требует укрепления транспортных связей. Так, на восточном направлении, Китай, страны азиатско-тихоокеанского региона, основным проектом для нас является, так называемый, восточный полигон железных дорог», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в апреле утвердили параметры третьего по счету этапа его модернизации. При этом к 2030 году провозная способность восточного полигона железных дорог должна вырасти до 210 млн тонн, а к 2032-му – до 270 млн тонн.

Ранее российский президент поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на IPO, а также призвал ускорить принятие законопроектов по государственно-частному партнерству в космосе.