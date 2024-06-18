Путин и Силуанов обсудили проблему строительства моста через Лену

Президент РФ Владимир Путин обсудил проблему строительства моста через Лену с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Мост должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района, сообщает ТАСС.

Глава Якутии Айсен Николаев презентовал главе государства мастер-плана столицы региона. По его словам, постройка моста обеспечит республике прирост валового продукта на 3%, а также снижение прямых затрат бюджета на 4,7 млрд рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», — прокомментировал президент финансирования проекта и кивком головы поддержал оценку руководителя Якутии.

Благодаря мосту в Якутске получится создать транспортно-логистический узел. Здесь сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма».

Глава государства поручил кабмину принять решения, которое обеспечивает завершение до 2028 года строительства моста.