Путин: авиакомпании не должны манипулировать тарифами, убирая тем самым льготы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству запретить авиакомпаниям манипулировать тарифами на перелеты, чтобы не предоставлять пассажирам положенные льготы.

«Что делают авиационные компании, они вводят свои маленькие незначительные льготы. Но это уже нестандартные тарифы. А потом говорят, что это льготный нестандартный тариф, поэтому льготу в 50% предоставлять не будет. Эта практика должна быть прекращена», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

Глава государства добавил, что поручит правительству и авиакомпаниям решить эту проблему 14 января 2025 года.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным» . Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.