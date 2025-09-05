Пушкинским школьникам рассказали про правила поведения на железной дороге

3 сентября в образовательном комплексе № 2 поселка Правдинский состоялась важная встреча для учеников 7 и 8 классов. Специалисты из Московской дирекции моторвагонного подвижного состава провели познавательную лекцию, посвященную безопасному поведению на железной дороге, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята узнали о правилах, которые необходимо соблюдать, находясь рядом с железнодорожными путями и в поездах. Особое внимание было уделено опасности экстремальных развлечений, таких как «зацепинг», а также были затронуты такие темы, как тормозной путь состава и другие аспекты безопасности. В мероприятии приняли участие представители местной администрации и Административно-пассажирской инспекции, подчеркнув значимость обсуждаемых вопросов.

Главная задача этой встречи — предотвратить несчастные случаи с детьми и подростками на железной дороге. Лекторы стремились донести до школьников важность осторожности, отказа от необдуманных поступков и использования безопасных способов перехода путей — мостов, тоннелей и настилов. Также обсуждались недопустимость хулиганства и игр вблизи железнодорожных путей.

В ходе занятия ученикам напомнили о ключевых правилах безопасности, показали наглядные видеоматериалы и вручили информационные буклеты, которые помогут закрепить полученные знания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.