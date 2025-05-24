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Пушилин: между ДНР и Краснодарским краем вскоре запустят пассажирские паромы

Процесс подготовки к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем в Донецкой Народной Республике и Краснодарским краем находится на финишной прямой. С технической точки зрения к запуску все готово, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Проводится работа с пограничным, таможенным пунктом. Имеются непростые с точки зрения организации моменты. Но в техническом плане по большей части все готово, сказал глава республики.

Пушилин не стал называть точные сроки запуска пассажирского паромного сообщения между регионами РФ. Не все зависит от властей ДНР.

Ранее пресс-служба министерства территориальной политики Московской области сообщала, что в рамках проекта «Возрождаем Донбасс вместе» в Новоазовском муниципальном округе ДНР обновляют объекты образования. Например, в селе Безыменное ремонтируют здания детского сада, школы.