Пуртов: на северо-западе Москвы на торги выставлено 49 машино-мест

Город выставил на продажу 49 парковочных мест , расположенных в СЗАО. Об этом сообщил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Столица реализует машино-места на многоуровневых и подземных парковках посредством открытых электронных аукционов. Сейчас город предлагает 49 парковочных слотов в районах Северное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино, из них 35 доступны в подземных паркингах двух новостроек на улице Вилиса Лациса», — отметил Пуртов.

Он уточнил, что остальные 14 машино-мест расположены в домах на улицах Туристская, Новощукинская и Демьяна Бедного.

Площадь предлагаемых парковочных мест варьируется от 13,3 до 32,6 кв. м. Заявки на участие принимаются до 12 марта, а сами торги пройдут с 10 по 21 марта на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Покупка парковочных мест у столицы имеет ряд преимуществ для автовладельцев. Крытая парковка защищает автомобиль от осадков, а также от резких перепадов температуры и повышенного риска коррозии. Кроме того, машина не требует длительного прогрева двигателя.

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.