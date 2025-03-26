Пуртов: инвестор может приобрести на торгах многоуровневую парковку в Некрасовке

На торги выставлено нежилое помещение гаражного назначения в районе Некрасовка. Его площадь составляет почти 9 100 кв. м. Об этом сообщил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Многоуровневая парковка занимает 10 этажей — три подземных и семь надземных — и находится по адресу: улица 2-я Вольская, дом 11, корпус 3, между станцией метро „Некрасовка“ и железнодорожной платформой Люберцы 1», — сообщил Кирилл Пуртов.

Рядом находятся парк с зонами отдыха, супермаркет, фитнес-клуб и кафе. Новый владелец сможет открыть здесь платную парковку. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 апреля.

Помещение подключено ко всем необходимым коммуникациям: канализации, водоснабжению и электричеству.

Аукцион состоится 29 апреля. Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на платформе «Росэлторг».

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