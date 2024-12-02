Пункт весогабаритного контроля работает в тестовом режиме на шоссе в Подмосковье

Автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) работает в тестовом режиме на 64 км Дмитровского шоссе в Московской области, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Система позволяет в автоматическом режиме собирать, обрабатывать и анализировать информацию о результатах измерений весовых, габаритных и иных параметров грузового транспорта, прошедшего пункт весогабаритного контроля. При проезде через пункт без остановки и на разрешенной скорости вес автомобиля определяется специальными датчиками, встроенными в дорожное полотно.

В случае нарушения измерительные приборы с помощью фото и видео фиксируют марку автомобиля, номерной знак и отправляют данные в обрабатывающий центр, где выносится решение об административном правонарушении.

В настоящее время АПВКГ работает в тестовом режиме. В течение еще 2 месяцев перевозчиков, допустивших нарушения, штрафовать не будут, но они получат информацию о зафиксированном превышении параметров.

Система предназначена для совершенствования механизма весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования за счет использования цифровых технологий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.