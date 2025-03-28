Пункт весогабаритного контроля на Дмитровском шоссе начал работать в полном объеме

Пункт весогабаритного контроля на федеральной трассе А-104 «Дмитровское шоссе» переходит из тестового режима на работу в полном объеме, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 1 апреля 2025 года перевозчики, допустившие нарушения в части весовых и габаритных параметров, начнут получать штрафы. До этого времени работа автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК) на 65-м км Дмитровского шоссе осуществлялась в тестовом режиме на протяжении 5 месяцев. Теперь система заработает в полном объеме.

АПВГК автоматически определяет габаритные размеры и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, тип транспортного средства, распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость, наличие разрешения на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае превышения допустимых параметров и при отсутствии специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов система автоматически формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении.

Основными преимуществами внедрения системы АПВГК являются круглосуточная фиксация весовых и габаритных параметров транспортных средств без снижения скорости и полный охват всего потока транспортных средств.

В планах ФКУ «Центравтомагистраль» до 2030 года установить еще 8 АПВГК на подведомственной сети дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.