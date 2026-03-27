«Пулеметное такси!»: видео из транспорта «все включено» с баром во Владивостоке
Во Владивостоке заработало такси «все включено» с элитным мини-баром и закусками
Во Владивостоке в Приморском крае заработало такси «все включено». Там пассажирам предлагают езду с неоновой подсветкой, мини-бар с дорогим алкоголем, лед, а за рулем едет мужчина в белых перчатках, сообщает Telegram-канал Svodka25.
В салоне такси водитель разместил мини-бар. Пассажирам предлагают виски, вино, энергетические напитки. Можно съесть сладости и добавить в напиток лед.
В автомобиле красивая подсветка из неона, лазеров. Водитель едет в белых перчатках.
«О******* такси! <...> Пулеметное такси!» — рассказал автор видео, ехавший на пассажирском сидении.
Для гостей в салоне есть средства для ухода за обувью. Еще можно выпить воды или воспользоваться влажными салфетками.
