«Пулеметное такси!»: видео из транспорта «все включено» с баром во Владивостоке

Во Владивостоке заработало такси «все включено» с элитным мини-баром и закусками

Во Владивостоке в Приморском крае заработало такси «все включено». Там пассажирам предлагают езду с неоновой подсветкой, мини-бар с дорогим алкоголем, лед, а за рулем едет мужчина в белых перчатках, сообщает Telegram-канал Svodka25 .

В салоне такси водитель разместил мини-бар. Пассажирам предлагают виски, вино, энергетические напитки. Можно съесть сладости и добавить в напиток лед.

В автомобиле красивая подсветка из неона, лазеров. Водитель едет в белых перчатках.

«О******* такси! <...> Пулеметное такси!» — рассказал автор видео, ехавший на пассажирском сидении.

Для гостей в салоне есть средства для ухода за обувью. Еще можно выпить воды или воспользоваться влажными салфетками.

