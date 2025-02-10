Проверки водителей на трезвость пройдут в Серебряных Прудах

Госавтоинспекция напоминает про проверки на трезвость, которые пройдут на территории округа Серебряные Пруды, в период с 10 по 16 февраля 2025 г. в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации округа.

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 45 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП РФ). За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

В целях исключения случаев нарушения законности, участникам дорожного движения стоит помнить о целесообразности использования средств аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции для фиксации возможных противоправных действий с их стороны.

Информацию о выявлении указанных фактов нужно сообщать по телефону дежурной части ОМВД России по г. о. Серебряные Пруды: 8 (496) 673-21-65, либо по телефону Госавтоинспекции г. о. Серебряные Пруды: 8 (999) 098-94-75.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.