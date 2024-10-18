Проверка водителей пройдет в Балашихе 19 октября

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, Госавтоинспекция МУ МВД России «Балашихинское» 19 октября в г. о. Балашиха проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. Основная цель — выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные профилактические рейды в Балашихе проходят еженедельно. Так, 12 октября 2024 года по адресу: г. о. Балашиха, проспект Ленина, д. 53, сотрудники Госавтоинспекции проверили более ста водителей на состояние алкогольного опьянения.

При проведении рейда инспекторы дорожно-патрульной службы использовали метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей. Полицейские останавливали автомобили в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно разрешали продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность, а также уголовная. Во время проведения рейда было проверено 120 автомобилей, нарушений не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.