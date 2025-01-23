Проверка ремонта дороги на улице Семашко прошла в Мытищах

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» местный координатор проекта Андрей Гореликов совместно с директором МКУ «УТДХ» Арсением Сурояковым, депутатом совета депутатов Евгением Коваленко и активистами партии «Единая Россия» проверили ход работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части вблизи колодца на улице Семашко в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Целью работ было улучшение состояния дорожного покрытия, что способствует повышению уровня безопасности и комфорта для водителей и пешеходов.

В ходе работ было проведено тщательное очищение дорожного полотна, устранены повреждения, после чего было уложено новое асфальтовое покрытие в соответствии со всеми стандартами качества. Эти меры важны для обеспечения комфортных и безопасных условий передвижения по городским улицам, особенно в местах, где есть колодцы, которые могут представлять опасность для дорожного движения.

«Подобные инициативы будут продолжены, и работа в этом направлении не прекратится. Обеспечение безопасности дорог для жителей и гостей Мытищ остается одним из приоритетов в деятельности партии», — сказал Андрей Гореликов.

В холодное время года при устойчивых низких температурах такие работы требуют особенных технологий и специальных материалов. В Мытищах для ямочного ремонта дорог даже в зимний период есть все возможности и ресурсы. Благодаря совместной работе команды проекта и активистов партии «Единая Россия» удалось не только отремонтировать важный участок дороги, но и продемонстрировать активную позицию партии по вопросам развития инфраструктуры и безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.