Проплыть на речном трамвае из Ленинского округа можно будет до 20 ноября

Один из трех речных маршрутов, курсирующих в Московской области, отходит от причала в деревне Андреевское Ленинского городского округа. Он связывает муниципалитет с соседним городом Лыткарино. Попасть на другой берег Москва-реки таким необычным способом можно будет до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«До середины текущего лета паромная переправа оставалась самым удобным и быстрым способом пересечь реку Москва — за 5 минут вместо 50. В рамках проекта «ЮЛА» 15 июля мы открыли автомобильный мост, по которому попасть из Ленинского округа в соседний муниципалитет и дальше — на федеральную трассу «Урал» — также стало возможно менее, чем за четверть часа. Однако наши жители, не пользующиеся личным транспортом, по-прежнему могут перемещаться на катере до конца сезона навигации — до 20 ноября», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Данная переправа открыта в 2015 году. Несколько лет назад пирс в деревне Андреевское привели в порядок — сделали удобный подход, построили лестницу с перилами, оборудовали остановочный павильон, в результате чего пассажиропоток вырос, и по итогам 2024 года этот маршрут стал самым востребованным в Московской области.

Навигация по Москва-реке продолжается самый длительный период — почти до конца осени, тогда как два других речных маршрута региона заканчивают функционировать уже в сентябре. От причала в деревне Андреевское ходит катер «Стриж-7». Оплатить проезд на нем можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка».

«О речном деле я мечтал с детства. Окончив школу, поступил в речное ПТУ, оттуда ушел в армию, а затем начал работать штурманом-механиком на грузовых и пассажирских теплоходах. Помогать жителям перебираться через Москву-реку планирую до пенсии. За столько лет некоторые из постоянных пассажиров уже стали для меня второй семьей», — сказал капитан-механик катера «Стриж-7» Александр Побоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.

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