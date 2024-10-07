Прокуратура контролирует установление всех причин массового ДТП в Серпухове

В понедельник около 13:00 дня в районе 103 км автодороги «М-2 Крым» произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба Прокуратуры Подмосковья.

Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

На месте ДТП работу сотрудников правоохранительных органов координирует Серпуховской городской прокурор Виталий Хрипунов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.