Произведенный в Подмосковье поезд «Диоскурия» курсирует между РФ и Абхазией

Международный электропоезд, произведенный на Демиховском машиностроительном заводе, отправился в первый рейс 1 мая со станции Имеретинский курорт в Сочи. Конечная остановка маршрута — Сухум. В честь древнегреческого названия местности, где расположена столица Абхазии, и получил свое название туристический поезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ливрея ЭП2ДМ украшена сюжетными рисунками о традициях и достопримечательностях республики. Изображения созданы на основе эскизов участников Международного конкурса «Грани творчества», организованного «Российским детско-юношеским центром».

«Поезд четырехвагонный, современный, с улучшенными сервисными возможностями. Это и климат-контроль, система вентиляции и кондиционирования», — рассказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

Он также отметил, что в салонах электропоезда есть возможность зарядки мобильных устройств, а в головных вагонах установлены подъемники для маломобильных пассажиров и обустроены просторные санитарные комнаты.

Новый состав будет делать остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Время следования — всего 3 часа 35 минут. Таможенный и пограничный контроль проведут прямо в поезде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.