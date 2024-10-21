Программу строительства дорог в Зарайске завершат до конца октября

В Зарайске подходит к концу губернаторская программа капитального ремонта автомобильных дорог на 2024 год. На завершающем объекте — участке автомобильной дороги до деревни Замятино, строители полностью уложили первый слой асфальта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, длина участка составляет почти два километра. Перед тем, как приступить к асфальтированию, рабочие завершили основной массив работ на других объектах — дорогах в деревнях Овечкино и Иваньшево.

«Погода позволила успеть нам вовремя выполнить асфальтовые работы. Теперь осталось немногое: отсыпать обочины и сделать съезды, нанести разметку и установить дорожные знаки», — отметил Виктор Петрущенко.

Завершить весь объем запланированных мероприятий на всех объектах планируется завершить в течение месяца этого года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.