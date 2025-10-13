Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» стартовало в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» в период с 13 по 19 октября проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно–транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Госавтоинспекция напоминает водителями о соблюдении безопасного скоростного режима и дистанции. Особенно внимательными и аккуратными надо быть на перекрестках, дворовых территориях, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Жители Балашихи должны переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

