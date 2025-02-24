Профилактическое мероприятие «Пешеход» проходит в Ступине

С 24 февраля по 2 марта на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться мероприятие «Пешеход», направленное на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особый акцент при проведении мероприятий сотрудники Госавтоинспекции сделают на важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Полицейские подскажут пешеходам правила размещения фликеров на верхней одежде.

Отделом Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино также проводится профилактическое мероприятие «Такси».

Основные цели мероприятия — обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

В целях повышения уровня обеспечения безопасности транспортных средств, связанного с техническим состоянием подвижного состава, усиления ответственности владельцев за соблюдение требований законодательства проводится профилактическое мероприятие «Технический осмотр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.