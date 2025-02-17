Профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Балашихе

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований правил дорожного движения Российской Федерации водителями пассажирского транспорта, в период с 17 по 23 февраля текущего года на территории городского округа Балашиха проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщаете пресс-служба администрации горокруга.

При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений Правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

Подобные профилактические мероприятия проходят в городском округе регулярно и позволяют снизить число аварий на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.