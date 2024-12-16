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Профилактическое мероприятие «Автобус» стартовало в Балашихе в понедельник

В период с 16 по 22 декабря текущего года на территории городского круга Балашиха проводится профилактическое мероприятие «Автобус», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные цели мероприятия — снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечение нарушений требований правил дорожного движения Российской Федерации водителями пассажирского транспорта.

При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима руда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений Правил дорожного движения при перевозке пассажиров.

Профилактические мероприятия «Автобус» проводятся в городском округе Балашиха регулярно. Они помогают снизить аварийность на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.