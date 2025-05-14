Профилактический рейд прошел на подмосковной станции Мытищ

На платформе станции Мытищи в рамках акции «Сохрани себе жизнь» прошел рейд, посвященный безопасному поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие сотрудники линейного отделения полиции на станции Мытищи, специалисты администрации округа, представители Московской пригородной пассажирской компании и административно-пассажирской инспекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С пассажирами проводили разъяснительные беседы, раздавали информационные листовки. Акция «Сохрани себе жизнь» проходит под руководством министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Профилактические мероприятия организованы на железнодорожных станциях в 40 округах Подмосковья.

С начала года на путях погибли 60 человек, 26 их них — на «опасных тропах», еще 22 на пешеходных переходах и 12 непосредственно на платформах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.