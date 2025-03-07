Профилактический рейд прошел на подмосковной станции Красногорская

сегодня в 12:41

Очередной социально-профилактический рейд, направленный на снижение травматизма и смертности на объектах железнодорожной инфраструктуры, прошел на железнодорожной станции платформы Красногорская, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие в нем приняли работники административно-пассажирской инспекции и представители администрации городского округа Красногорск.

«Главной задачей подобных рейдов было и остается обеспечение безопасности пассажиров, предупреждение незаконного проникновения на платформу, переходов железнодорожных путей в неустановленных местах», — сказал заместитель начальника инспекции М. Е. Крутских.

Участники провели профилактические беседы с гражданами о правилах нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Жителям Подмосковья напоминают, что нужно быть внимательными, находясь на объектах железной дороги. При переходе по пешеходному переходу необходимо снимать наушники и капюшон, они могут помешать заметить приближающийся поезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.